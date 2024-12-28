Ляйсан Утяшева и Павел Воля появились с детьми на публике

Гимнастка Ляйсан Утяшева вместе со своим супругом, юмористом Павлом Волей, и двумя детьми посетила балет "Щелкунчик" в Мариинском театре. Кадрами она поделилась в социальных сетях.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Ляйсан Утяшевой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ляйсан Утяшева и Павел Воля

Телеведущая отметила, что им удалось посетить спектакль перед новогодними праздниками.

"И наша семья наконец-то увидела "Щелкунчика"! Браво! Это было просто прекрасно! Новогоднее волшебство", — написала Утяшева.

Пара воспитывает 11-летнего Роберта и 9-летнюю Софию. Они предпочитают не публиковать фотографии детей в социальных сетях. По словам спортсменки, у её сына и дочери нет "тяги к публичности", как у других детей звёзд шоу-бизнеса.

Недавно Ляйсан Утяшева рассказала, что хейтеры постоянно пытаются "развести" её с мужем, но подчеркнула, что в их браке всё идеально.

Ранее шеф-повар Ивлев выгнал свою жену из шоу.

Уточнения

Ляйса́н Альбе́ртовна Утя́шева (баш. Ләйсән Альберт ҡыҙы Үтәшева; род. 28 июня 1985, пгт Раевский, Альшеевский район, Башкирская АССР, РСФСР, СССР) — российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике.



Па́вел Алексе́евич Во́ля (род. 14 марта 1979, Пенза) — российский киноактёр, эстрадный артист разговорного жанра, телеведущий, певец, поэт, ведущий Comedy Club, шоумен и комик.





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