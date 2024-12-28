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Шеф-повар Ивлев в эфире кулинарного ТВ-шоу выгнал жену из студии

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известный телеповар Константин Ивлев в праздничном выпуске программы "Битва шефов" не смог сдержать эмоций и выгнал свою жену из студии.

Константин Ивлев с женой
Фото: instagram.com by личный аккаунт Валерии Ивлевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Константин Ивлев с женой

Валерия Ивлева стала гостьей программы, которую её муж ведёт вместе с кондитером Ренатом Агзамовым. Константин Ивлев был удивлён, увидев свою супругу, так как считает, что она совершенно не умеет готовить.

В первом туре Валерия приготовила шаурму с тунцом, а во втором — "Оливье" с рыбой. В третьем раунде ей нужно было сделать рябчиков с картофельным пюре по заданию мужа, но в итоге она приготовила перепёлку.

Константин Ивлев отметил, что это блюдо получилось пересушенным, но похвалил жену за то, что она смогла обработать перепёлку. Он также подчеркнул, что не каждому дано правильно сделать французский соус.

Несмотря на это, Ивлева была вынуждена покинуть шоу. Она не расстроилась и отметила, что готовка — это не её призвание.

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Уточнения

Константи́н Вита́льевич И́влев (род. 12 января 1974, Москва) — российский шеф-повар, бизнесмен, ресторатор, телеведущий, видеоблогер и автор книг по кулинарии. Лауреат премии «ТЭФИ» (2019).
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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