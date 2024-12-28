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Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте была замечена в одном из американских баров, где она танцевала между столиками. Известно, что исполнительница отмечала Рождество.

Кристина Орбакайте
Фото: Telegram-канал Кристины Орбакайте is licensed under public domain
Кристина Орбакайте

Недавно Кристина Орбакайте поделилась в личном блоге кадрами, на которых она запечатлена с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией, празднующими католическое Рождество. Они украсили ёлку гирляндой и новогодними украшениями, а затем отправились в храм.

Однако певица не ограничилась празднованиями дома. Она решила посетить бар в Нью-Йорке, где её засняли танцующей между столиками.

Кристина Орбакайте уже много лет живёт в США, периодически приезжая в Россию на заработки. Однако в этом году её гастрольный тур по российским городам сорвался. По словам певицы, это были её последние концерты на родине.

Ранее стало известно, почему олигархи с Рублёвки не хотят приглашать Анну Седокову на корпоративы в этом году.

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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