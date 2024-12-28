Анну Седокову не зовут на корпоративы на Рублёвке: раскрыта причина

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Светская львица Алёна Кравец сообщила, что в этом году Анна Седокова не пользуется популярностью на корпоративах у олигархов с Рублёвки.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Седоковой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Седокова

В беседе с aif. ru модель отметила, что в список запрещённых артистов вошла Анна Седокова. Это связано с последними событиями в жизни артистки.

"Знаю только, что на Рублёвке никто не заказал её выступление на Новый год — не хотят в свой дом в праздник привлекать негатив", — рассказала Алёна.

Анна Седокова продолжает находиться в больнице из-за нервного срыва, который произошёл после смерти её бывшего супруга, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Мужчина оставил предсмертную записку, в которой просил связаться с певицей и благодарил её за всё.

Вчера в Латвии прошли похороны спортсмена, на которые Анна Седокова решила не прилетать.

Ранее стало известно, что жена Игоря Николаева покинула Россию.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



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