Анну Седокову не зовут на корпоративы на Рублёвке: раскрыта причина

Светская львица Алёна Кравец сообщила, что в этом году Анна Седокова не пользуется популярностью на корпоративах у олигархов с Рублёвки.
В беседе с aif. ru модель отметила, что в список запрещённых артистов вошла Анна Седокова. Это связано с последними событиями в жизни артистки.
"Знаю только, что на Рублёвке никто не заказал её выступление на Новый год — не хотят в свой дом в праздник привлекать негатив", — рассказала Алёна.
Анна Седокова продолжает находиться в больнице из-за нервного срыва, который произошёл после смерти её бывшего супруга, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Мужчина оставил предсмертную записку, в которой просил связаться с певицей и благодарил её за всё.
Вчера в Латвии прошли похороны спортсмена, на которые Анна Седокова решила не прилетать.
Ранее стало известно, что жена Игоря Николаева покинула Россию.
А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.
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