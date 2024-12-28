Садальский рассказал о предсказании Джуны о будущем России

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Актёр Станислав Садальский поведал, что, по пророчеству Джуны, ждёт Россию в будущем.

Фото: https://www.instagram.com/stas.sadalskiy by Инстаграм Станислава Садальского is licensed under public doman Гадалка Джуна

Садальский вспомнил, что его подруга, гадалка Джуна, состояла в должности советника главы РФ Бориса Ельцина.

Он привёл одно из её предсказаний, которое касается нашей страны.

"Закончится 100-летнее проклятия Распутина в 2017г. Чёрный всадник по имени Ночь ускачет… Проскачат быстро рыжий всадник Рассвет, а за ним надолго — лет на 100 грядет Всадник на белом коне по имени Ясный День", — цитирует слова Джуны заслуженный артист РСФСР.

Актёр объяснил, что Джуна предсказывала России светлое будущее. Садальский отметил, что ему очень хочется верить предсказательнице.

Ранее Станислав Садальский назвал пародией голой вечеринки премьеру фильма "Небриллиантовая рука".

Уточнения

Джу́на (настоящее имя — Евге́ния Юва́шевна Давиташви́ли, при рождении Сардис; 22 июля 1949, Урмия, Курганинский район, Краснодарский край, СССР — 8 июня 2015, Москва, Россия) — советская и российская писательница, художница, поэтесса, автор песен, президент общественной организации.



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