Киркоров заказал портрет за 2 млн рублей, выполненный из его старой одежды

57-летний артист Филипп Киркоров в личном блоге показал свой портрет, созданный художницей Дарьей Санатиной из его личных вещей.
Картина весит около ста килограммов, поэтому её доставили в особняк звезды с помощью специального крана.
Художница написала на картине светящейся в темноте краской слова из песен артиста и отметила, что её мама считает музыку Киркорова исцеляющей.
"Как вам удалось передать глаза, выражение, глубину. Слушайте, Даша, это просто невероятно. Это так красиво", — восхитился работой Киркоров.
Картина размером 2х2 метра стоит два миллиона рублей. Заказав её, Киркоров разрешил художнице выбрать в собственной гардеробной вещи, которые давно не носит, для создания портрета.
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.
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