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Киркоров заказал портрет за 2 млн рублей, выполненный из его старой одежды

Шоу-бизнес

57-летний артист Филипп Киркоров в личном блоге показал свой портрет, созданный художницей Дарьей Санатиной из его личных вещей.

Филипп Киркоров
Фото: Канал На каблуках by Скриншот видео канала На каблуках, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Филипп Киркоров

Картина весит около ста килограммов, поэтому её доставили в особняк звезды с помощью специального крана.

Художница написала на картине светящейся в темноте краской слова из песен артиста и отметила, что её мама считает музыку Киркорова исцеляющей.

"Как вам удалось передать глаза, выражение, глубину. Слушайте, Даша, это просто невероятно. Это так красиво", — восхитился работой Киркоров.

Картина размером 2х2 метра стоит два миллиона рублей. Заказав её, Киркоров разрешил художнице выбрать в собственной гардеробной вещи, которые давно не носит, для создания портрета.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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