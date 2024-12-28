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Комик Демис Карибидис показал жену и детей на семейном снимке

1:06
Шоу-бизнес

Звезда Comedy Club Демис Карибидис устроил праздничную фотосессию с женой и детьми.

Комик Демис Карибидис
Фото: https://www.instagram.com/demiskaribidis by Инстаграм Демиса Карибидиса is licensed under public doman
Комик Демис Карибидис

Демис Карибидис опубликовал в "Инстаграме"* милое семейное фото у камина с супругой, тремя дочерьми и сыном.

На фото шоумен с семьёй предстал в одежде светло-голубых оттенках. В качестве подписи Карибидис поставил под снимком смайлик в виде красного сердечка.

У Карибидиса с женой Пелагеей четверо детей — София (2015 г. р.), Доротея (2017 г. р.), Янис (род. 4 февраля 2019). В 2021-м году у пары родилась девочка, которой дали красивое имя Илария. Вместе супруги уже с 2014 года.

Ранее актёр Милош Бикович показал подросшего сына и посетовал на скоротечность времени.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Де́мис Кариби́дис (настоящее имя — Демья́н Ива́нович Кари́бов; род. 4 декабря 1982, Тбилиси) — российский шоумен, юморист, сценарист, продюсер и актёр телевидения. Бывший участник КВН и резидент «Comedy Club».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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