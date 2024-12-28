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Дмитрий Нагиев загадочно поздравил поклонников с Новым годом

0:57
Шоу-бизнес

Актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев записал поздравление россиянам, но что-то пошло не по плану.

Телеведущий Дмитрий Нагиев
Фото: https://www.instagram.com/nagiev.universal by ВК-аккаунт Дмитрия Нагиева is licensed under public doman
Телеведущий Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев разместил в "Инстаграме"* видео. Самый сексуальный мужчина страны начал своё обращение чинно и красиво, но закончилась его речь нестандартно.

"Я поздравляю вас с Новым годом, желаю, чтобы Новый год был счастливым и принёс всем нам…", — на этом слове артист запнулся и нецензурно выругался.

Поклонники звезды были рады даже такому своеобразному и загадочному поздравлению.

"Наконец-то нормальное поздравление от всей души";

"А теперь представьте, что в новогоднюю ночь на Первом это включить";

"Дмитрий, как же без Вас скучно на телевидении", — писали фолловеры под постом знаменитости.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий (ведущий развлекательных программ), певец и музыкант.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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