Дмитрий Нагиев загадочно поздравил поклонников с Новым годом

Актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев записал поздравление россиянам, но что-то пошло не по плану.
Дмитрий Нагиев разместил в "Инстаграме"* видео. Самый сексуальный мужчина страны начал своё обращение чинно и красиво, но закончилась его речь нестандартно.
"Я поздравляю вас с Новым годом, желаю, чтобы Новый год был счастливым и принёс всем нам…", — на этом слове артист запнулся и нецензурно выругался.
Поклонники звезды были рады даже такому своеобразному и загадочному поздравлению.
"Наконец-то нормальное поздравление от всей души";
"А теперь представьте, что в новогоднюю ночь на Первом это включить";
"Дмитрий, как же без Вас скучно на телевидении", — писали фолловеры под постом знаменитости.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий (ведущий развлекательных программ), певец и музыкант.
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