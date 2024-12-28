Дмитрий Нагиев загадочно поздравил поклонников с Новым годом

Актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев записал поздравление россиянам, но что-то пошло не по плану.

Дмитрий Нагиев разместил в "Инстаграме"* видео. Самый сексуальный мужчина страны начал своё обращение чинно и красиво, но закончилась его речь нестандартно.

"Я поздравляю вас с Новым годом, желаю, чтобы Новый год был счастливым и принёс всем нам…", — на этом слове артист запнулся и нецензурно выругался.

Поклонники звезды были рады даже такому своеобразному и загадочному поздравлению.

"Наконец-то нормальное поздравление от всей души";

"А теперь представьте, что в новогоднюю ночь на Первом это включить";

"Дмитрий, как же без Вас скучно на телевидении", — писали фолловеры под постом знаменитости.