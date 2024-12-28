Жена Игоря Николаева улетела из России

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Супруга музыканта Игоря Николаева, актриса Юлия Проскурякова, сообщила, что покинула Россию и сейчас находится в Дубае.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Юлии Проскуряковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юлия Проскурякова

В социальных сетях она опубликовала фотографии из своих апартаментов, расположенных в престижном районе города. Однако она не стала уточнять, с какой целью отправилась в путешествие и взяла ли с собой дочь Веронику.

Недавно Юлия Проскурякова высказалась против распространения слухов о своей второй беременности. Она призвала прекратить критиковать женщин, которые не стремятся к идеальной худобе, и подчеркнула, что находится в отличной физической форме.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев познакомились во время гастролей артиста в Екатеринбурге. Она была давней поклонницей его творчества и смогла пройти за кулисы. Их общение переросло в дружбу, а затем и в романтические отношения.

В 2020 году они официально оформили свои отношения, а в 2015 году стали родителями дочери Вероники.

Ранее Александр Буйнов поделился историей своего знакомства с женой Алёной.

Уточнения

И́горь Ю́рьевич Никола́ев (род. 17 января 1960, Холмск, Сахалинская область) — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, клавишник, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.