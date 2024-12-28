Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Казахстан привлек к расследованию авиакатастрофы в Актау экспертов из России
Бесплатная замена труб: советы для тех, кто хочет сэкономить
Кардио после силовой: почему это работает лучше всего
Как добиться рассыпчатого плова: простой трюк
Наследство с долгами: как справиться с обязательствами по ЖКХ
Новый KGM Torres выходит на российский рынок в 2025 году
Киркоров заказал портрет за 2 млн рублей, выполненный из его старой одежды
Уникальная находка для коллекционеров — Италия готовится к запуску новой монеты в 7 евро
Рассказываем, как ускорить всходы семян: простой рецепт раствора

Жена Игоря Николаева улетела из России

1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Супруга музыканта Игоря Николаева, актриса Юлия Проскурякова, сообщила, что покинула Россию и сейчас находится в Дубае.

Юлия Проскурякова
Фото: instagram.com by личный аккаунт Юлии Проскуряковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юлия Проскурякова

В социальных сетях она опубликовала фотографии из своих апартаментов, расположенных в престижном районе города. Однако она не стала уточнять, с какой целью отправилась в путешествие и взяла ли с собой дочь Веронику.

Недавно Юлия Проскурякова высказалась против распространения слухов о своей второй беременности. Она призвала прекратить критиковать женщин, которые не стремятся к идеальной худобе, и подчеркнула, что находится в отличной физической форме.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев познакомились во время гастролей артиста в Екатеринбурге. Она была давней поклонницей его творчества и смогла пройти за кулисы. Их общение переросло в дружбу, а затем и в романтические отношения.

В 2020 году они официально оформили свои отношения, а в 2015 году стали родителями дочери Вероники.

Ранее Александр Буйнов поделился историей своего знакомства с женой Алёной.

Уточнения

И́горь Ю́рьевич Никола́ев (род. 17 января 1960, Холмск, Сахалинская область) — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, клавишник, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Космический удар: вспышки на Солнце приведут к геомагнитным бурям
Наука и техника
Космический удар: вспышки на Солнце приведут к геомагнитным бурям Аудио 
Три растения для сада, которые зацветут без лишних забот
Садоводство, цветоводство
Три растения для сада, которые зацветут без лишних забот Аудио 
Популярное
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая

Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.

Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Как замариновать курицу в кефире — мясо будет таять во рту
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Русский кит готов встать в строй ВМФ. Атомная подводная лодка Архангельск проекта 885М Ясень-М Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Прохор Шаляпин выразил презрение и жалость к коллегам-неудачникам из Фабрики звёзд
В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Последние материалы
Зимнее солнце и снежные блики: как защитить глаза
Жена Игоря Николаева улетела из России
Для всех Елизавет вход в Екатерининский дворец в этот день будет бесплатным
Не только для мышц: креатин и его влияние на интеллект
Жена Ивана Янковского распродает гардероб на 1 миллион рублей
Буйнов рассказал о знакомстве с женой в канун Нового года
Придомовая территория в беспорядке: узнайте как заставить коммунальщиков работать
Турагент назвала страны, куда россиян могут не пустить в 2025 году
Кремы для лица: самые популярные заблуждения
Создаём новогоднее настроение с рецептом печенья с цедрой апельсина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.