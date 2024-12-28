Жена Ивана Янковского распродает гардероб на 1 миллион рублей

Пока Иван Янковский радует поклонников новыми проектами, его супруга 32-летняя актриса Диана Пожарская решила устроить грандиозную распродажу своих нарядов.
На платформе для перепродажи появилось 36 предметов одежды и аксессуаров от известных мировых брендов из гардероба актрисы.
Самым дорогим лотом стала сумка, цена которой составляет 283 тысячи 900 рублей. Общая сумма, которую Диана надеется выручить от продажи, составляет 1 миллион 375 тысяч рублей.
Янковский Иван Филиппович (род. 1990) — российский актёр, лауреат премии "Золотой орёл".
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