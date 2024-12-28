Жена Ивана Янковского распродает гардероб на 1 миллион рублей

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пока Иван Янковский радует поклонников новыми проектами, его супруга 32-летняя актриса Диана Пожарская решила устроить грандиозную распродажу своих нарядов.

Фото: YouTube канал ПРО КИНО by Скриншот видео YouTube канала ПРО КИНО, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Иван Янковский, Диана Пожарская

На платформе для перепродажи появилось 36 предметов одежды и аксессуаров от известных мировых брендов из гардероба актрисы.

Самым дорогим лотом стала сумка, цена которой составляет 283 тысячи 900 рублей. Общая сумма, которую Диана надеется выручить от продажи, составляет 1 миллион 375 тысяч рублей.

Уточнения

Янковский Иван Филиппович (род. 1990) — российский актёр, лауреат премии "Золотой орёл".



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