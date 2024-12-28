Буйнов рассказал о знакомстве с женой в канун Нового года

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Певец Александр Буйнов в преддверии Нового года поделился с поклонниками историей своего знакомства с женой Алёной. Он признался, что влюбился в эту женщину с первого взгляда.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Александра Буйнова в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Александр Буйнов с женой

Александр Буйнов опубликовал архивные снимки с супругой и рассказал, что их встреча произошла в 1985 году. В то время группа "Весёлые ребята" выступала во Дворце спорта в Лужниках, и Алёна вместе с женой директора коллектива пришла за кулисы.

"Я столкнулся с ней лоб в лоб и, не здороваясь и не знакомясь, сказал: "Если бы я знал, что именно сегодня встречу свою любимую женщину, я бы побрился". Вот так произошло наше знакомство", — поделился воспоминаниями артист.

Он отметил, что 1986 год они встречали уже вместе — тогда они вышли от гостей, упали в сугроб и целовались до самого утра. Певец пожелал всем одиноким людям встретить свою любовь в новом году.

Александр Буйнов не раз признавался, что его третья жена стала для него самой желанной женщиной, о которой он только мог мечтать. Они вместе уже почти 40 лет, но у них нет общих детей.

Ранее первая жена Яниса Тиммы поделилась своими чувствами после похорон баскетболиста.

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Буйно́в (род. 24 марта 1950, Москва, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010), народный артист Республики Ингушетия (2004).



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