Рита Дакота призналась, что ей тяжело в США и очень хочется вернуться домой

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

34-летняя певица Рита Дакота, живущая в США, столкнулась там с трудностями и хочет вернуться в Россию. Но за океаном её держит "высокая миссия".

Фото: YouTube канал rita_dakota by Скриншот видео YouTube канала rita_dakota, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рита Дакота

В прошлом году певица вместе с мужем, блогером Фёдором Белогаем, и семилетней дочерью Мией переехала в США. Рита призналась поклонникам, что ей тяжело в новой стране и хочется домой.

"Иногда кажется, что это просто невозможно. Хочется расплакаться и уехать обратно в Москву, в свою зону комфорта, где у тебя все хорошо, и все уже получилось, можно дальше почивать на лаврах", — поделилась певица.

Но грандиозные планы не дают ей сдаться: весной Рита планирует выйти на международный уровень и уже начала съёмки своего первого англоязычного клипа.

Уточнения

Рита Дакота — белорусская и российская певица, композитор и автор-исполнитель.



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