Рита Дакота призналась, что ей тяжело в США и очень хочется вернуться домой

34-летняя певица Рита Дакота, живущая в США, столкнулась там с трудностями и хочет вернуться в Россию. Но за океаном её держит "высокая миссия".
В прошлом году певица вместе с мужем, блогером Фёдором Белогаем, и семилетней дочерью Мией переехала в США. Рита призналась поклонникам, что ей тяжело в новой стране и хочется домой.
"Иногда кажется, что это просто невозможно. Хочется расплакаться и уехать обратно в Москву, в свою зону комфорта, где у тебя все хорошо, и все уже получилось, можно дальше почивать на лаврах", — поделилась певица.
Но грандиозные планы не дают ей сдаться: весной Рита планирует выйти на международный уровень и уже начала съёмки своего первого англоязычного клипа.
Рита Дакота — белорусская и российская певица, композитор и автор-исполнитель.
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