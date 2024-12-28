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Ида Галич объяснила, за что блокирует подписчиков

0:58
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич вступила в полемику с интернет-хейтером и объяснила политику своих социальных сетей.

Блогер Ида Галич
Фото: https://vk.com/galichidaa by ВК-аккаунт Иды Галич is licensed under public doman
Блогер Ида Галич

Иду Галич вывел из себя комментарий одного из подписчиков, которому не понравилось содержимое новогоднего бокса, который рекламирует блогер.

Она попыталась выяснить у хейтера, что ему пришлось не по вкусу и получила признание, что подписчик просто хотел привлечь к себе внимание. 

Знаменитость отметила, что за такое без сожаления отправляет в бан. Она отметила, что избавляется от токсичных личностей без раздумий, оставляя только "своих" людей.

Галич объяснила, что не терпит людей, которые сеют раздор и проявляют свою невоспитанность. В чёрный список, по словам блогера, попадают и те люди, которые критикуют других людей за внешность.

Ранее Ида Галич объяснила, почему отказалась от употребления алкоголя.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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