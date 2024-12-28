Ида Галич объяснила, за что блокирует подписчиков

Блогер Ида Галич вступила в полемику с интернет-хейтером и объяснила политику своих социальных сетей.
Иду Галич вывел из себя комментарий одного из подписчиков, которому не понравилось содержимое новогоднего бокса, который рекламирует блогер.
Она попыталась выяснить у хейтера, что ему пришлось не по вкусу и получила признание, что подписчик просто хотел привлечь к себе внимание.
Знаменитость отметила, что за такое без сожаления отправляет в бан. Она отметила, что избавляется от токсичных личностей без раздумий, оставляя только "своих" людей.
Галич объяснила, что не терпит людей, которые сеют раздор и проявляют свою невоспитанность. В чёрный список, по словам блогера, попадают и те люди, которые критикуют других людей за внешность.
Ранее Ида Галич объяснила, почему отказалась от употребления алкоголя.
И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
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