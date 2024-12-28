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Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко

Шоу-бизнес

47-летний оперный певец Юсиф Эйвазов рассказал о причинах расставания с Анной Нетребко. По его словам, они стали жить разными интересами.

Юсиф Эйвазов, Анна Нетребко
Фото: YouTube канал ЗвездоPad by Скриншот видео YouTube канала ЗвездоPad, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юсиф Эйвазов, Анна Нетребко

"Просто бывает, видимо, в жизни так, что что-то заканчивается, и ты не в силах это изменить", — поделился певец.

Разрыв отношений между известными исполнителями стал неожиданностью для поклонников. Ничего не предвещало такого исхода. Несмотря на развод, бывшие супруги продолжают поддерживать друг друга.

"Мы с Аней всегда были предельно честны друг с другом. И просто в один момент сели и сказали: "Да, мы родные друг другу люди, но тут что-то уже не то", — признался Юсиф.

Эйвазов объяснил, что их пути разошлись, и они поняли, что живут разными интересами. Он подчеркнул, что развод — это часть жизни, главное — понимать, чего ты хочешь.

Уточнения

Юсиф Вилаят оглы Эйвазов — азербайджанский оперный певец, драматический тенор.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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