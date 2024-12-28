Александр Петров подробно рассказал, как познакомился с женой

Актёр Александр Петров поделился подробностями своего знакомства с будущей женой, которую он встретил на Патриарших прудах.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Александра Петрова в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Александр Петров с женой

В шоу "Света вокруг света" артист рассказал, что подруга Виктории, его будущей жены, подошла, чтобы сфотографироваться с ним. Сама же Виктория не спешила с этим, но её подтолкнула мама. Однако Александр не смог найти способ оставить ей свой номер телефона.

"Я проходил мимо их компании на улице, посмотрел на неё пристально и сказал: "Хорошего вечера" на весь Патриарший пруд. Люди даже вздрогнули в этот момент. Это означало: "Найди меня, меня не сложно найти". И она написала мне", — вспоминает Петров.

В декабре Александр сообщил, что скоро станет отцом — его супруга ждёт ребёнка.

Ранее Оксана Самойлова разыграла Джигана в парикмахерской.

Уточнения

Алекса́ндр Андре́евич Петро́в (род 25 января 1989, Переславль-Залесский, Ярославская область, СССР) — российский актёр театра, кино и телевидения.



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