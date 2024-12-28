Александр Петров подробно рассказал, как познакомился с женой

Актёр Александр Петров поделился подробностями своего знакомства с будущей женой, которую он встретил на Патриарших прудах.
В шоу "Света вокруг света" артист рассказал, что подруга Виктории, его будущей жены, подошла, чтобы сфотографироваться с ним. Сама же Виктория не спешила с этим, но её подтолкнула мама. Однако Александр не смог найти способ оставить ей свой номер телефона.
"Я проходил мимо их компании на улице, посмотрел на неё пристально и сказал: "Хорошего вечера" на весь Патриарший пруд. Люди даже вздрогнули в этот момент. Это означало: "Найди меня, меня не сложно найти". И она написала мне", — вспоминает Петров.
В декабре Александр сообщил, что скоро станет отцом — его супруга ждёт ребёнка.
Ранее Оксана Самойлова разыграла Джигана в парикмахерской.
Алекса́ндр Андре́евич Петро́в (род 25 января 1989, Переславль-Залесский, Ярославская область, СССР) — российский актёр театра, кино и телевидения.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.