Сергей Полунин рассказал, чем пожертвовал ради России

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда балета Сергей Полунин объяснил, на какие жертвы он пошёл, чтобы поддержать Россию.

Фото: https://vk.com/sergei.polunin by ВК-аккаунт Сергея Полунина is licensed under public doman Звезда балета Сергей Полунин

Объявивший о своей эмиграции Сергей Полунин пожаловался на то, что ему некие люди пытаются "нагадить".

Он напомнил, что ходит с татуировкой Владимира Путина на груди с 2018 года. За поддержку присоединения Крыма ему запретили приезжать на родину в Херсон, хотя он являлся одним из самых узнаваемых украинцев в мире.

"На тот момент потерял всё, что наработал в Англии, Америке и Европе", — посетовал танцор в социальных сетях.

Он похвастался своими связями с Натали Портман и Леонардо Ди Каприо.

"И вот СВО. Решаю всё опять бросить и поддержать Россию и Президента, из-за чего у меня появляются огромные долги и отмена", — рассказал Сергей.

Ранее продюсер предупредил уехавшего из РФ Полунина о перспективе остаться без концертов.

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Полу́нин (род. 20 ноября 1989, Херсон) — российский артист балета. Премьер Королевского балета в Лондоне (2007—2012, в сезоне 2012—2013 года — приглашённый солист).



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