Сергей Полунин рассказал, чем пожертвовал ради России

Звезда балета Сергей Полунин объяснил, на какие жертвы он пошёл, чтобы поддержать Россию.
Объявивший о своей эмиграции Сергей Полунин пожаловался на то, что ему некие люди пытаются "нагадить".
Он напомнил, что ходит с татуировкой Владимира Путина на груди с 2018 года. За поддержку присоединения Крыма ему запретили приезжать на родину в Херсон, хотя он являлся одним из самых узнаваемых украинцев в мире.
"На тот момент потерял всё, что наработал в Англии, Америке и Европе", — посетовал танцор в социальных сетях.
Он похвастался своими связями с Натали Портман и Леонардо Ди Каприо.
"И вот СВО. Решаю всё опять бросить и поддержать Россию и Президента, из-за чего у меня появляются огромные долги и отмена", — рассказал Сергей.
Ранее продюсер предупредил уехавшего из РФ Полунина о перспективе остаться без концертов.
Серге́й Влади́мирович Полу́нин (род. 20 ноября 1989, Херсон) — российский артист балета. Премьер Королевского балета в Лондоне (2007—2012, в сезоне 2012—2013 года — приглашённый солист).
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