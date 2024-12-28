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Оксана Самойлова жёстко разыграла лысого Джигана в парикмахерской: рискую здоровьем

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В своём личном блоге блогерша Оксана Самойлова поделилась историей о том, как решила разыграть своего мужа, рэпера Джигана, во время его визита в барбершоп.

Оксана Самойлова
Фото: Telegram-канал Оксаны Самойловой is licensed under public domain
Оксана Самойлова

Она призналась, что готовилась к этой шутке целых два месяца и очень волновалась, ведь речь шла о её здоровье.

"У меня трясутся руки от страха. Я действительно рискую здоровьем ради этого розыгрыша. Не знаю, чем это всё обернётся. Надеюсь, всё будет хорошо", — поделилась Оксана.

Суть шутки заключалась в том, чтобы незаметно подкрасться к мужчине, который лежал в парикмахерском кресле с закрытыми глазами, и поцеловать его, а затем спрятаться. Жертва же должна была понять, почему с ним так поступил барбер.

Джиган не стал устраивать скандал, хоть и посмотрел на парикмахера с удивлением. Затем он заметил свою жену и рассмеялся.

Поклонники оценили юмор блогерши, но удивились, что лысый Джиган вообще делает в барбершопе.

Ранее Александр Петров рассказал о том, как его жена пережила публичный хейт.

Уточнения

Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер украинского происхождения.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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