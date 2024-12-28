На Рублёвке объявили бойкот Алле Пугачёвой перед новогодними праздниками

Российские олигархи отказались от общения с певицей Аллой Пугачёвой, которая покинула страну. Об этом рассказала модель и светская львица Алёна Кравец, проживающая на Рублёвке.

Фото: RIA Novosti archive by Andrey Degtyarev / Андрей Дегтярев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Валентин Юдашкин, Алла Пугачёва, Кристина Орбакайте

В беседе с aif.ru она поделилась, что в этом году ни Пугачёву, ни её супруга, юмориста Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом), не приглашают на новогодние мероприятия.

Кравец объясняет это тем, что Галкина не хотят видеть из-за его статуса иноагента и антироссийской позиции. Более того, его могут арестовать на любой границе за антироссийскую риторику, а он берёт стопроцентную предоплату за свои выступления.

Аллу Пугачёву также не ждут в гости из-за её статуса жены иноагента. По словам Кравец, это создаёт определённые репутационные риски.

Ранее Алёна Водонаева поделилась своими мыслями о романе с Олегом Майами.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.



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