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Алёна Водонаева рассказала о романе с Олегом Майами

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В рамках шоу "Сплетница" блогерша Алёна Водонаева призналась, что у неё когда-то был роман с певцом Олегом Майами.

Алена Водонаева
Фото: Instagram by личный аккаунт Алены Водонаевой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алена Водонаева

Экс-участница "Дома-2" рассказала, что их отношения были скорее интрижкой, и они не носили серьёзного характера. Водонаева подчеркнула, что никто бы не узнал об их связи, если бы она сама случайно не проболталась в одном из эфиров.

"Мы не встречались. В жизни людей случаются разные романы, особенно у молодых. Это было больше 10 лет назад. Ну была интрижка, ну что об этом говорить?" — с улыбкой сказала Алёна.

Она добавила, что шоу-бизнес полон сюрпризов, и обычные люди могут никогда не догадаться, у кого из звёзд были отношения.

Ранее Ксения Собчак призналась в любви к Алу после слов о вранье.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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