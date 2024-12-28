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Собчак сделала заявление о певице Алсу после обвинений во вранье

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ксения Собчак, известная журналистка, после своих слов о том, что певица Алсу "завралась", публично призналась ей в любви.

Алсу
Фото: instagram.com by личный аккаунт Алсу в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алсу

Ранее телеведущая выразила недовольство по поводу обвинений артистки в том, что её бывший муж и его команда распространяют о ней недостоверные факты в интернете.

Алсу также утверждала, что адвокат Александр Добровинский говорит неправду о её личной жизни. Тогда Собчак неожиданно встала на сторону бывшего мужа певицы, бизнесмена Яна Абрамова, чем удивила общественность.

Однако сейчас она пояснила, что не поддерживает кого-то одного в этой истории.

"Я не беру чью-либо сторону. Я лишь комментирую пост. Я люблю Алсу и уважаю её", — отметила журналистка.

Алсу и Ян Абрамов развелись в августе 2024 года после 18 лет брака. Певица намекнула, что причиной развода могли стать измены бизнесмена.

Ранее Виктория Боня поделилась своим мнением о женихе Ксении Бородиной.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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