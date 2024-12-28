Виктория Боня неожиданно высказалась в адрес жениха Ксении Бородиной

Блогерша Виктория Боня неожиданно поддержала жениха телеведущей Ксении Бородиной, Николая Сердюкова, и выразила уверенность, что он хороший человек.

Фото: youtube.com by канал Karina Nigay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Виктория Боня

В рамках шоу "Сплетница" Виктория Боня вступила в дискуссию со своей близкой подругой Алёной Водонаевой, которая скептически относится к выбору Ксении.

Ведущая программы Карина Нигай также выразила недовольство, согласившись с Водонаевой в том, что Сердюков не соответствует статусу Бородиной. Однако Виктория Боня напомнила, что мужчина покорил Эльбрус, а это достижение не под силу слабым людям.

Кроме того, Виктория Боня убеждена, что бывший участник реалити-проекта "Последний герой. Русский сезон" обязательно заработает деньги, так как он ещё молод.

Ранее Светлана Бондарчук также высказала своё мнение о возможном разводе бывшего мужа с Паулиной Андреевой.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.



Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.