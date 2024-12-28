Бакальчук заявил, что у Wildberries нет денег на покупку небоскрёба

Недавно стало известно, что Татьяна Ким, основательница компании "Вайлдберриз", приобрела 75-этажный небоскрёб в "Москва-Сити". Строительство здания планируется завершить в 2030 году. Бывший муж Татьяны, Владислав Бакальчук оценил перспективы такой покупки.

Фото: Канал t.me/WBakalchuk by Скриншот канала t.me/WBakalchuk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Небоскрёб

В настоящее время Татьяна и Владислав находятся в процессе развода, у них семеро общих детей. Будучи сооснователем компании, Бакальчук не остаётся в стороне от обсуждения планов развития крупнейшего в России маркетплейса.

Небоскрёб высотой в 400 метров станет офисом для объединённых компаний "Вайлдберриз" и Russ. Его площадь рассчитана на 17 тысяч человек. Татьяна Ким считает эту покупку важным шагом в своей деятельности.

Бакальчук в свою очередь считает это приобретение пустой тратой огромных средств. По его оценкам, строительство обойдётся примерно в 140 миллиардов рублей.

"Собственных средств в таком размере у "РВБ" нет — то есть покупка за счёт заемных денег. Обслуживание кредита даже по субсидированным партнёрским ставкам для Wildberries обойдется минимум в 35 миллиардов рублей в год" — подсчитал Владислав.

Владислав также считает, что перевод всех сотрудников компании в одну штаб-квартиру невозможен и нецелесообразен. Разветвлённая сеть офисов позволяет ускорить работу и улучшить взаимодействие между подразделениями. Большая часть существующих офисов также останется в расходах компании. Как предприниматель, Владислав задаётся вопросом, каким образом будут компенсированы такие убытки.

Кроме того, он не понимает, почему при тотальной нехватке складских помещений РВБ вкладывается в строительство офисных. Владислав уверен, что эти 140 миллиардов рублей можно было потратить более эффективно. Они позволили бы компании построить свыше трёх миллионов квадратных метров складских помещений за год.

Это, в свою очередь, позволило бы разместить дополнительно полтора миллиарда товаров продавцов, увеличив количество хранимого товара почти в три раза.

"Признаюсь, мне непонятна данная стратегия, и я хочу понять, что происходит", — резюмировал Бакальчук.

Уточнения

Татьяна Владимировна Ким — российская предпринимательница, соосновательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries.





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