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Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой

0:59
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналистка Светлана Бондарчук поделилась своим мнением о разводе бывшего супруга, режиссёра Фёдора Бондарчука, с актрисой Паулиной Андреевой.

Фёдор Бондарчук
Фото: duma.gov.ru is licensed under Attribution 4.0 International
Фёдор Бондарчук

В эфире программы "Хватит слухов" она сказала, что не обладает какими-либо конкретными сведениями по этому поводу, но уверена, что супруги, если между ними есть настоящая любовь, смогут преодолеть любые трудности.

"Если что-то пошло не так — это их личные дела", — отметила Светлана.

Также она затронула тему измен со стороны Фёдора Бондарчука в их браке и заверила, что в их отношениях режиссёр всегда любил только её.

Фёдор и Светлана Бондарчук прожили вместе почти 25 лет и воспитали двоих детей — сына Сергея и особенную дочь Варвару.

В настоящее время режиссёр женат на актрисе Паулине Андреевой, и у них есть общий сын Иван.

Ранее стало известно, что на Настю Ивлееву подали в суд.

Уточнения

Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, кинопродюсер, телеведущий, ресторатор.

Светла́на Вита́льевна Бондарчук (по паспорту Рудская (род. 17 декабря 1968, Москва) — российская модель, телеведущая, бывший главный редактор журнала Hello!, владелица PR-агентства, организатор светских вечеринок, презентаций и мероприятий, популярных в Москве.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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