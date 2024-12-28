На вышедшую во второй раз замуж Настю Ивлееву подали в суд

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В отношении компании известной блогерши Анастасии Ивлеевой был подан новый судебный иск, как сообщает Super. ru.

Фото: Telegram by Telegram-канал Прохора Шаляпина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Прохор Шаляпин и Анастасия Ивлеева

Согласно информации, ООО "Вильд Россия" требует от компании Ивлеевой, занимающейся производством напитков и закусок, почти 1,5 миллиона рублей за невыполнение договорных обязательств.

Анастасия Ивлеева зарегистрировала ООО "Коленки пчелы", занимающееся производством чипсов и газированных напитков, в феврале 2021 года.

Недавно блогерша сообщила о своей второй свадьбе. Её избранником стал телеведущий канала "Культура" Филипп Бегак, который является дальним родственником семьи Кончаловских-Михалковых.

Накануне Анастасия Ивлеева с гордостью написала в своём Telegram-канале, что остаётся одной из самых популярных личностей в медиасфере, несмотря на прошлогодний скандал с "голой" вечеринкой.

Ранее Анастасия Волочкова поделилась, что Ксения Собчак завидовала ей.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.



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