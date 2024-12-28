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Балерина Волочкова раскрыла, почему Собчак завидует её жизни

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова считает, что журналистка Ксения Собчак завидует ей, поскольку сама не смогла стать артисткой балета.

Ксения Собчак
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ксения Собчак

Волочкова утверждает, что ей достоверно известно о попытках светской львицы в юности поступить в училище. Однако, несмотря на все усилия, Собчак так и не стала балериной.

"У Ксюши 100% [зависть], потому что она хотела стать балериной, но не стала. Она пыталась поступать в училище", — подчеркнула балерина в интервью с Мариам Тилляевой.

Она вспомнила, что семья Собчак приходила на балет "Лебединое озеро" в Мариинском и Большом театрах. Волочкова даже призналась, что Ксения лично говорила ей о зависти в приватном разговоре.

В конце концов, Анастасия Волочкова призналась, что в какой-то момент ей стало жаль Ксению Собчак.

Ранее Наталья Рудова рассказала об актрисах, которые добились успеха через постель.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
 

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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