Балерина Волочкова раскрыла, почему Собчак завидует её жизни

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова считает, что журналистка Ксения Собчак завидует ей, поскольку сама не смогла стать артисткой балета.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ксения Собчак

Волочкова утверждает, что ей достоверно известно о попытках светской львицы в юности поступить в училище. Однако, несмотря на все усилия, Собчак так и не стала балериной.

"У Ксюши 100% [зависть], потому что она хотела стать балериной, но не стала. Она пыталась поступать в училище", — подчеркнула балерина в интервью с Мариам Тилляевой.

Она вспомнила, что семья Собчак приходила на балет "Лебединое озеро" в Мариинском и Большом театрах. Волочкова даже призналась, что Ксения лично говорила ей о зависти в приватном разговоре.

В конце концов, Анастасия Волочкова призналась, что в какой-то момент ей стало жаль Ксению Собчак.

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Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.





Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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