Наталья Рудова высказалась о коллегах, получивших роли через постель: мы все знаем имена этих актрис

Актриса Наталья Рудова в интервью для YouTube-шоу "ДаДа-НетНет" поделилась, что даже в наше время некоторые актрисы могут добиться успеха в кино через определённые связи.
На вопрос о том, действительно ли существует практика лоббирования через постель, Рудова ответила утвердительно.
"Конечно, это так. Мы все знаем таких актрис", — сказала она.
Наталья рассказала, что когда-то и сама оказалась в списке эскортниц по заказу влиятельного человека. Актриса не скрывает своей обиды, ведь она уже много лет живёт на съёмных квартирах, порой недоедает и всё берёт на себя.
Однако она встала на защиту режиссёра Сарика Андреасяна, который во всех своих фильмах снимает свою супругу Лизу Моряк. Наталья отметила, что этот постановщик был одним из немногих, кто когда-то помог ей.
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Наталья Александровна Рудова (род. 2 июля 1983, Пахтакор, Джизакская область, Узбекская ССР, СССР) — российская актриса театра и кино.
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