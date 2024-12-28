Я бомж: Шура купил недвижимость на сотни миллионов рублей, а жить негде

Шура несколько лет назад лишился роскошной квартиры, которую переоформил на другого человека, когда боролся с зависимостью. Сейчас 49-летний артист больше не имеет подобных проблем.

Фото: YouTube канал Авторадио by Скриншот видео YouTube канала Авторадио, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шура

"Я купил квартиру неделю назад. Сначала за ту деньги получить, потом новую купить. Вот у меня сейчас идет такой недельный процесс: продажа-покупка, продажа-покупка", — делится музыкант хорошими новостями.

Певец также купил дом в Подмосковье. Шура много гастролирует и может позволить себе дорогие покупки. Но пока у него не получается нигде обустроиться с комфортом.

"Документы еще не оформлены, поэтому ничего пока не могу сказать. Нигде нет ремонта. Я бомж", — подытожил артист.

Уточнения

Бомж или БОМЖ (акроним, сокр. от "Без Определённого Места Жительства") — термин протокола полиции.



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