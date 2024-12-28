Валерий Меладзе впервые за долгое время был замечен в России

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Перед новогодними праздниками в Россию вернулся певец Валерий Меладзе. Его заметили в компании российских знаменитостей, а фото с ним в своём личном блоге опубликовала дочь певицы Славы — Александра Морозова.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Александры Морозовой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Валерий Меладзе и дочь певицы Славы

Предполагается, что Александра Морозова могла встретить исполнителя в одном из московских торговых центров, куда она отправилась вместе со своей матерью. Сам Валерий Меладзе не афишировал свой приезд в РФ.

Возможно, артист прилетел для выступлений на новогодних корпоративах, во время которых звёзды могут заработать приличные суммы.

Скорее всего, Валерий Меладзе вернулся в страну вместе со своей супругой, певицей Альбиной Джанабаевой. Однако она тоже не сообщала о возможном возвращении в Россию.

После начала специальной военной операции певец большую часть времени проводит за границей, в частности в Испании. С конца февраля у него запланировано несколько сольных концертов в зарубежных городах.

Ранее Любовь Успенская высказалась о здоровье своей 35-летней дочери.

Уточнения

Вале́рий Шота́евич Мела́дзе (груз. ვალერი შოთას ძე მელაძე, настоящее имя — Валериа́н; род. 23 июня 1965[…], Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр.



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