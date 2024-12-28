Любовь Успенская высказалась о 35-летней дочери: она здорова

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Певица Любовь Успенская в своём личном блоге поздравила единственную дочь Татьяну Плаксину с 35-летием. Она отметила, что её наследница находится в добром здравии и смогла преодолеть все трудности.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Любови Успенской в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Любовь Успенская

Исполнительница шансона подчеркнула, что для неё в жизни нет ничего важнее и дороже дочери. Она выразила радость от того, что всегда рядом со своей дочерью.

"Надеюсь стать бабушкой и верю, что моя дочь — самая талантливая, самая способная и самая лучшая дочь на свете. Хочу пожелать ей в этом году выйти замуж, а мне — стать бабушкой. И тогда я смогу сказать, что выполнила свой долг в этой жизни", — поделилась своими мыслями Любовь Успенская.

В завершение своего поста она заверила, что никто и ничто не сможет разлучить их с дочерью, которую она очень любит.

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Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона.



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