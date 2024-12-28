Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что Алла Пугачёва, покинувшая страну вместе с мужем Максимом Галкиным* и детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года, может вернуться из-за множества нерешённых дел.
Дворцов отметил, что в отличие от мужа, певица всё ещё может приезжать в Россию.
"Во-первых, она станет в очередной раз обивать пороги высоких кабинетов, потому что наша победа в спецоперации уже близко, а муж всё ещё иноагент. Во-вторых, у неё здесь осталось заработанное непосильным трудом движимое имущество, которое надо вывезти", — пояснил он.
Дворцов считает, что Пугачёва не останется в России, так как её статус примадонны канул в Лету. Однако он допускает, что певица будет пытаться вернуть влияние, чтобы снова наводить свои порядки.
*внесен в список иностранных агентов.
А́лла Бори́совна Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.
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