Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки

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Продюсер Сергей Дворцов заявил, что Алла Пугачёва, покинувшая страну вместе с мужем Максимом Галкиным* и детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года, может вернуться из-за множества нерешённых дел.

Фото: YouTube канал World News by Скриншот видео YouTube канала World News, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алла Пугачёва

Дворцов отметил, что в отличие от мужа, певица всё ещё может приезжать в Россию.

"Во-первых, она станет в очередной раз обивать пороги высоких кабинетов, потому что наша победа в спецоперации уже близко, а муж всё ещё иноагент. Во-вторых, у неё здесь осталось заработанное непосильным трудом движимое имущество, которое надо вывезти", — пояснил он.

Дворцов считает, что Пугачёва не останется в России, так как её статус примадонны канул в Лету. Однако он допускает, что певица будет пытаться вернуть влияние, чтобы снова наводить свои порядки.

*внесен в список иностранных агентов.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



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