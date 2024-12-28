Беременная Заворотнюк прилетела в Россию

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, поделилась радостью о возвращении в Россию.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Заворотнюк в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Заворотнюк

Беременная модель, ожидающая своего первенца от супруга, бизнесмена Тимура Исмаилова, опубликовала фотографию из Москвы.

"Дом, милый дом", — лаконично написала она.

Недавно Анна Заворотнюк рассказала, что они с мужем провели гендер-пати для двоих. По её словам, они не были удивлены полу будущего малыша, так как с первых минут беременности знали об этом. Однако модель не спешит раскрывать пол ребёнка.

Анна Заворотнюк тайно вышла замуж за своего возлюбленного в 2022 году. Она говорила, что познакомилась с будущим мужем в США во время учёбы. Также она признавалась, что они живут в Дубае из-за работы супруга, а не по политическим причинам.

Ранее Юра Борисов сравнил съёмки в зарубежном и российском кино.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань, РСФСР, СССР — 29 мая 2024, Москва, Россия) — российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (2006), обладательница премий «ТЭФИ» (2005) и «Золотой Остап» (2005).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.