Никас Сафронов уже десять лет страдает бессонницей

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

68-летний художник Никас Сафронов уже десять лет не может спокойно спать и вынужден принимать снотворные препараты для борьбы с бессонницей.

Фото: YouTube канал Телеканал ОНТ by Скриншот видео YouTube канала Телеканал ОНТ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Никас Сафронов

"Сон стал беспокойным в 2014 году, после того, как меня втянули в аферу с недвижимостью в Турции. Я купил там участок земли, на который после его покупки записали большие долги", — поделился он.

Известный художник до сих пор не решил проблему до конца. По словам Сафронова, проблемы со сном возникли не из-за финансовых трудностей, а из-за предательства людей, которым он доверял, что стало настоящим ударом для него.

Уточнения

Ни́кас Степа́нович Сафро́нов — советский и российский художник.



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