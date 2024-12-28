Никас Сафронов уже десять лет страдает бессонницей

68-летний художник Никас Сафронов уже десять лет не может спокойно спать и вынужден принимать снотворные препараты для борьбы с бессонницей.
"Сон стал беспокойным в 2014 году, после того, как меня втянули в аферу с недвижимостью в Турции. Я купил там участок земли, на который после его покупки записали большие долги", — поделился он.
Известный художник до сих пор не решил проблему до конца. По словам Сафронова, проблемы со сном возникли не из-за финансовых трудностей, а из-за предательства людей, которым он доверял, что стало настоящим ударом для него.
Ни́кас Степа́нович Сафро́нов — советский и российский художник.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.