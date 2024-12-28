Актёр Милош Бикович показал подросшего сына и посетовал на скоротечность времени

Актёр Милош Бикович опубликовал трогательную фотографию с наследником.
Милош Бикович разместил в социальных сетях милое фото с подросшим сыном. На кадрах звезда фильма "Холоп" сидит у окна, держа за руку мальчика.
Ребёнок вдохновенно смотрит в окно. В январе малышу исполнится один годик.
Фото было сделано в ресторане русской кухни "Кафе Пушкинъ" на Тверском бульваре. Артист в ресторан пригласил жену, сербскую модель Ивану Малич. Супруги взяли с собой сына.
"Время", — кратко подписал снимок артист.
Ранее Милош Бикович объяснил, как Россия может закрепиться на международной культурной арене.
Ми́лош Би́кович (серб. Милош Биковић; род. 13 января 1988, Белград, Югославия) — сербский и российский актёр театра и кино, продюсер, певец.
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