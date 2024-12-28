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Актёр Милош Бикович показал подросшего сына и посетовал на скоротечность времени

0:45
Шоу-бизнес

Актёр Милош Бикович опубликовал трогательную фотографию с наследником.

Актёр Милош Бикович
Фото: https://vk.com/milosbikovic by ВК-аккаунт Милоша Биковича is licensed under public doman
Актёр Милош Бикович

Милош Бикович разместил в социальных сетях милое фото с подросшим сыном. На кадрах звезда фильма "Холоп" сидит у окна, держа за руку мальчика.

Ребёнок вдохновенно смотрит в окно. В январе малышу исполнится один годик.

Фото было сделано в ресторане русской кухни "Кафе Пушкинъ" на Тверском бульваре. Артист в ресторан пригласил жену, сербскую модель Ивану Малич. Супруги взяли с собой сына.

"Время", — кратко подписал снимок артист.

Ранее Милош Бикович объяснил, как Россия может закрепиться на международной культурной арене.

Уточнения

Ми́лош Би́кович (серб. Милош Биковић; род. 13 января 1988, Белград, Югославия) — сербский и российский актёр театра и кино, продюсер, певец.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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