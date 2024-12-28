Актёр Юра Борисов сравнил съёмки в зарубежном и российском кино

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Российский актёр Юра Борисов поделился своим мнением о том, что процесс съёмок на западных и российских киностудиях почти не имеет отличий. Об этом он рассказал на фестивале современной гик-культуры "Хомякон".

Фото: instagram.com by официальный аккаунт фильма "Анора" в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юра Борисов и Анджелина Джоли

По словам актёра, каждый новый фильм — это всегда уникальный процесс, даже если в нём есть стандартные алгоритмы.

Юра Борисов прославился на весь мир благодаря роли в фильме американского режиссёра Шона Бейкера "Анора". В этом фильме он сыграл "решалу" Игоря, который должен спасти непутёвого сына российского олигарха от чар американской танцовщицы.

Актёр уже был номинирован на несколько престижных кинопремий, включая "Золотой глобус". Многие западные эксперты считают, что его ждёт номинация на "Оскар".

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Уточнения

Юрий Александрович Бори́сов (род. 8 декабря 1992, Реутов) — российский актёр театра, кино и телевидения.





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