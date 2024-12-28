Янис Тимма не смог пережить измен певицы Анны Седоковой: откровение близкого друга спортсмена

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Близкий друг латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, Марк Пугачёв, в своём личном блоге рассказал, что певица Анна Седокова изменяла спортсмену во время участия в шоу "Выжить в Дубае".

Фото: youtube.com by канал GQ Russia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Янис Тимма

Он утверждает, что у него есть факты и доказательства, подтверждающие его слова. По словам Пугачёва, Янис Тимма был в курсе измены и не смог пережить этот удар со стороны жены.

Однажды, когда Янис искал Анну в Майами, он нашёл её на коленях у какого-то богатого мужчины. Кроме того, баскетболист прочитал переписки, которые стали для него настоящим шоком.

"Лучше бы он этого не видел, эту грязь и предательство. Это был удар, который он не смог пережить. В тот момент, когда у Яниса начались большие проблемы в карьере, потому что он всегда выбирал Аню вместо карьеры и семьи", — отметил друг баскетболиста.

Марк Пугачёв подчеркнул, что кадры из шоу "Выжить в Дубае" были вырезаны, но Янис Тимма всё же видел некоторые отрывки.

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Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.



А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



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