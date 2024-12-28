Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Артист балета Сергей Полунин собрался покинуть Россию. В своём личном Telegram-канале он поделился, что его решение было вызвано постоянными отменами концертов и финансовыми трудностями.

Фото: youtube.com by канал Tatarka FM, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Полунин

Сергей Полунин рассказал, что в последние годы его постепенно лишали работы, и он остался без средств к существованию, несмотря на наличие троих детей.

Артист также напомнил о своих заслугах и о том, что поддержал проведение специальной военной операции, несмотря на то, что больше не мог выступать в США и Европе.

"За время моего последнего пребывания в России я трижды оставался без денег. Это очень страшно, когда у тебя есть дети, а на счету всего тысяча рублей. Иногда нам приходилось экономить на еде, а иногда не хватало денег даже на памперсы. Но мы справлялись, и нам тоже помогали", — рассказал Сергей.

Он отметил, что все организованные им выступления отменялись без объяснения причин, и он не получал грантов. Участие в коммерческих ледовых шоу Сергей Полунин принимал только ради своей супруги, фигуристки Елены Ильиных.

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Уточнения

Серге́й Влади́мирович Полу́нин (род. 20 ноября 1989, Херсон) — российский артист балета.



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