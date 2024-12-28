Боярская впервые показала лицо младшего сына от Матвеева

Актриса Елизавета Боярская в своём личном блоге опубликовала фотографии с младшим сыном Григорием, не скрывая его лица.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Елизаветы Боярской в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Елизавета Боярская

Вместе с семьёй она посетила спектакль своего отца, Михаила Боярского, в Театре имени Ленсовета. На сцене народный артист РСФСР отмечал свой 75-летний юбилей.

"Вчера дети впервые увидели дедушку на сцене родного театра Ленсовета! Мы счастливы. С днём рождения, любимый папочка", — написала актриса.

Елизавета Боярская и её шестилетний Григорий расположились в ложе, а старший сын Андрей наблюдал за дедом из партера. После спектакля в театре собрались друзья и знакомые Михаила Боярского, чтобы поздравить его с юбилеем.

Елизавета Боярская воспитывает двоих сыновей от актёра Максима Матвеева, с которым они вместе с 2010 года.

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Уточнения

Елизаве́та Миха́йловна Боя́рская (род. 20 декабря 1985, Ленинград, СССР) — российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации (2018).



Макси́м Алекса́ндрович Матве́ев (род. 28 июля 1982, Светлый, Калининградская область, РСФСР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, заслуженный артист России (2018).



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