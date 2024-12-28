Наталья Рудова не может получить роль в кино из-за внешности: что не устраивает режиссёров

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Наталья Рудова, известная актриса и звезда сериала "Татьянин день", рассказала, что из-за своей внешности не может получить роли в драматических фильмах.

Фото: youtube.com by канал YesNoYes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наталья Рудова

Она призналась, что режиссёры отказывают ей, считая её "слишком красивой". Кроме того, её не берут на второстепенные роли, опасаясь, что она затмит главную героиню.

"И, чтобы ты понимала, это происходит на протяжении всего времени, и даже сейчас это происходит. Моя внешность мешает мне делать серьёзную работу", — сказала актриса в подкасте "ДаДа-НетНет".

В том же интервью Наталья Рудова отметила, что не смотрит фильмы с участием блогеров, считая их в большинстве своём бездарными.

Ранее сообщалось, что полиция рассматривает версию о доведении до самоубийства Яниса Тиммы.

Уточнения

Наталья Александровна Рудова (род. 2 июля 1983, Пахтакор, Джизакская область, Узбекская ССР, СССР) — российская актриса театра и кино.



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