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В полиции проверят причастность Анны Седоковой к смерти Яниса Тиммы

1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Полиция продолжает расследование обстоятельств трагической гибели латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который ушел из жизни в Москве. Перед смертью он оставил предсмертную записку, в которой просил связаться с его бывшей супругой, певицей Анной Седоковой.

Анна Седокова и Янис Тимма
Фото: instagram.com by личный аккаунт Яниса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Седокова и Янис Тимма

Следователи рассматривают версию о доведении до самоубийства. Друзья и близкие спортсмена убеждены, что он решился на этот роковой шаг под давлением.

Как пишет Telegram-канал Mash, правоохранительные органы тщательно изучают телефон Тиммы. На прошлой неделе Анну Седокову вызывали к следователю для дачи показаний, но она так и не пришла. В настоящее время артистка находится в больнице из-за нервного срыва.

27 декабря в Риге прошли похороны Яниса Тиммы. На церемонии прощания присутствовали его первая бывшая супруга, друзья и родные. Многие из них считают, что именно брак с Анной Седоковой стал причиной гибели спортсмена.

Ранее Отар Кушанашвили раскрыл, за что никогда не сможет простить Яниса Тимму.

Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда. 

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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