Кто из российских знаменитостей покинул этот мир в 2024 году

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Вспомним легендарные личности, которых не стало в уходящем году. 2024 год бы богат на скорбные события, связанные с уходом выдающихся деятелей культуры и искусства.

Фото: https://vk.com/svetvsegdaofficial by ВК-аккаунт Светланы Светличной is licensed under public doman Актриса Светлана Светличная

Череда потерь началась уже 11 января 2024 года со смерти артиста Юрия Соломина. Знаменитый доктор Ватсон скончался на 89-м году жизни. Причиной смерти стала почечная недостаточность.

29 мая 2024 года вся Россия прощалась со звездой сериала "Моя прекрасная няня" Анастасией Заворотнюк. Актриса ушла из жизни в возрасте 54 года.

Звезда фильма "Ирония судьбы, или с лёгким паром" Александр Ширвиндт скончался 15 марта 2024 года на 90-м году жизни. Причиной смерти народного артиста РСФСР стала сердечная недостаточность.

19 марта 2024 года экстренно госпитализировали спортивного комментатора Василия Уткина. Врачи диагностировали у диктора острую сердечную недостаточность. Он скончался в день госпитализации в возрасте 52 года от тромбоэмболии легочной артерии.

Глава КВН Александр Масляков скончался от онкологического заболевания лёгких 8 сентября 2024 года в возрасте 82 года.

Поклонников советского кино потрясло известие о смерти одной из самых красивых актрис российского кинематографа Светланы Светличной. 84-летней Звезды "Бриллиантовой руки" не стало 16 ноября 2024 года. Смерть актрисы наступила от сердечно-сосудистой недостаточности на фоне опухоли мозга.

Композитор Вячеслав Добрынин, которого назвали доктором шлягер, умер 1 октября 2024 года в возрасте 78 лет. Причиной кончины звезды стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Неожиданной была смерть экс-участника группы "На-На" Владимира Лёвкина. Музыканта покинул этот мир 17 ноября 2024 года на 58-м году жизни. Причиной смерти стал отказ легкого на фоне застойной пневмонии. Артист много лет боролся с онкологическим заболеванием.

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович Масляко́в (род. 28 апреля 1980, Москва, СССР), также известен как Александр Масляков-младший, — российский телеведущий. Ведущий Премьер-лиги (2003—2020),



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