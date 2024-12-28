Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Праздничный маникюр с блеском: выбираем стильный дизайн для длинных ногтей
Чем котов так привлекают провода, и что с этим делать
Три секрета для комфортного и безопасного вождения
Посадочный талон — как ваш рейс может стать добычей мошенников
Никогда не стоит этого делать! Такую посуду нельзя класть в посудомоечную машину
Как поведение собаки меняется с возрастом: что важно учитывать
Шахматистов жёстко наказывают за нарушение дресс-кода на турнирах
Весь секрет в сыром сале: что нужно знать о его пользе
Госдума рассмотрит законопроект о выплатах на отопление для пожилых граждан

Какие публичные скандалы сотрясали Россию и мир в 2024 году

1:49
Шоу-бизнес

Напоминаем о самых громких скандалах с публичными людьми в уходящем 2024 году.

Актёр Никита Кологривый
Фото: https://vk.com/idkologrivyy by ВК-аккаунт Никиты Кологривого is licensed under public doman
Актёр Никита Кологривый

Скандальную эстафету в 2024 году начал актёр Никита Кологривый, который покусал официантку и подрался с сотрудниками заведения общепита. За своё поведение звезда сериала "Слово пацана" отсидел 7 суток.

Далее соцсети стали сотрясать разоблачения, связанные с белыми вечеринками рэпера P. Diddy. Ему предъявили обвинения в торговле людьми и сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. В непозволительных вечеринках участвовали многие звёзды Голливуда — Леонардо ди Каприо, Бритни Спирс, Бейонсе, Дженнифер Лопес и другие знаменитости.

Максимально публичным было расставание главы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. Их семейные неурядицы вылились в стрельбу, которая закончилась гибелью двух человек.

Отдельная история связана с противостоянием певицы Мии Бойки с квадроберами. Поводом к скандалу послужили слова певицы, которая пристыдила девочку за маску котика. За нападки на ребёнка Мию Бойку стали публично травить. Звезда же осталась при своём мнении, отметив, что не одобряет увлечение детей квадробингом.

В скандал попала и певица Глюкоза. Звезда странно себя вела во время своего выступления в Красноярске. Певицу заподозрили в употреблении запрещённых веществ. Сама артистка отрицала пристрастие к нелегальным препаратам. Она списала своё состояние на стресс и побочное действие антидепрессантов.

Уточнения

Глюкоза / Glukoza (настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему двигатель теряет тягу? Ошибки, которые совершают все
Авто
Почему двигатель теряет тягу? Ошибки, которые совершают все Аудио 
Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка
Российский шоу-бизнес
Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка Аудио 
Анну Седокову не зовут на корпоративы на Рублёвке: раскрыта причина
Российский шоу-бизнес
Анну Седокову не зовут на корпоративы на Рублёвке: раскрыта причина Аудио 
Популярное
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается

Артист балета Сергей Полунин вынужден покинуть Россию.

Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Что такое спутники-телохранители и зачем они нужны Игорь Буккер Дрон Гербера. Поумневшая сестра беспилотника Герань-2 Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Как приготовить идеальный торт Наполеон дома
В США назвали самый малозаметный истребитель в мире
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
Последние материалы
Госдума рассмотрит законопроект о выплатах на отопление для пожилых граждан
Мороз против машины: главные советы по обслуживанию
Метод "3-3-3": жареный картофель, который всегда получается
Откройте для себя Надудвар — термальные ванны с лечебными свойствами
Россия наращивает экспорт пшеницы
Почему собака переворачивает миску, и как это исправить
Как дома быть красивой: важные вещи для стильного домашнего гардероба
Планируя севооборот: как правильно расставить овощи на своей участке
Стоит ли пить БАДы для похудения: вся правда о добавках
Как пластиковая бутылка может стать защитой от морозов для растений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.