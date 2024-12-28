Какие публичные скандалы сотрясали Россию и мир в 2024 году

1:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Напоминаем о самых громких скандалах с публичными людьми в уходящем 2024 году.

Фото: https://vk.com/idkologrivyy by ВК-аккаунт Никиты Кологривого is licensed under public doman Актёр Никита Кологривый

Скандальную эстафету в 2024 году начал актёр Никита Кологривый, который покусал официантку и подрался с сотрудниками заведения общепита. За своё поведение звезда сериала "Слово пацана" отсидел 7 суток.

Далее соцсети стали сотрясать разоблачения, связанные с белыми вечеринками рэпера P. Diddy. Ему предъявили обвинения в торговле людьми и сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. В непозволительных вечеринках участвовали многие звёзды Голливуда — Леонардо ди Каприо, Бритни Спирс, Бейонсе, Дженнифер Лопес и другие знаменитости.

Максимально публичным было расставание главы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. Их семейные неурядицы вылились в стрельбу, которая закончилась гибелью двух человек.

Отдельная история связана с противостоянием певицы Мии Бойки с квадроберами. Поводом к скандалу послужили слова певицы, которая пристыдила девочку за маску котика. За нападки на ребёнка Мию Бойку стали публично травить. Звезда же осталась при своём мнении, отметив, что не одобряет увлечение детей квадробингом.

В скандал попала и певица Глюкоза. Звезда странно себя вела во время своего выступления в Красноярске. Певицу заподозрили в употреблении запрещённых веществ. Сама артистка отрицала пристрастие к нелегальным препаратам. Она списала своё состояние на стресс и побочное действие антидепрессантов.

Уточнения

Глюкоза / Glukoza (настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.



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