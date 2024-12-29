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Шесть пар знаменитостей, которые расстались в 2024 году

1:42
Шоу-бизнес

Браки каких знаменитостей распались в 2024 году, который был объявлен годом семьи.

Певица Алсу
Фото: https://vk.com/alsou_official by ВК-аккаунт певицы Алсу is licensed under public doman
Певица Алсу

2024 год был богат на громкие разводы. Почему именно этот год стал роковым для многих пар в российском шоу-бизнесе.

Глава Wildberries Татьяна Ким и Владислав Бакальчук расторгли брак летом 2024 года после 24 лет совместной жизни. Их расставание переросло в нешуточное противостояние с уличными разборками.

Как сообщает "Вечерняя Москва", весной 2024 года дал трещину брак певицы Алсу и Яна Абрамова. Певица обвинила мужа в неверности. Исполнительница хита "Зимний сон" намекнула даже на отношения мужа с моделью Анастасией Решетовой. Хотя сама модель отрицает связь с предпринимателем.

Не выдержали испытание временем и браки певицы Нюши с Игорем Сивовым. Неожиданным был также разрыв певца Шамана с Еленой Мартыновой. Развод Артёма и Валерии Чекалиных тоже потряс публику. После краха семейной жизни их ждало ещё испытание домашним арестом.

Самый трагический исход оказался у брака певицы Анны Седоковой и Яниса Тиммы, который добровольно ушёл из жизни после развода со звездой.

Уже совсем на исходе 2024 года стало известно о расставании модели Елены Перминовой и миллиардера Александр Лебедева. Супруги заявили, что постараются разойтись мирно, избегнув публичных выяснений отношений

Уточнения

Разво́д — официальное прекращение (расторжение) действительного брака между живыми супругами.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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