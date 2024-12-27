Блогер Лерчек разочаровалась в рэпере Натане в финале проекта Звёзды в джунглях

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

У блогера Лерчек спали розовые очки в финале шоу "Звёзды в джунглях", и она иначе взглянула на блогера Натана.

Фото: https://vk.com/natan_official by ВК-аккаунт рэпера Натана is licensed under public doman Рэпер Натан

29 декабря ТНТ анонсировал финал проекта "Звезды в джунглях". До финиша долши 5 конкурсантов — Александр Волохов, рэпер Натан, Игорь Чехов, Валерия Чекалина (Лерчек) и Алана Мамаева.

Блогер Лерчек уже не так уверена в том, что ей стоит поддерживать любвеобильного женатого рэпера.

"В последнее время наши отношения стали чуточку хуже. Я ощущаю в свою сторону некий негатив. Но он должен сам всё понимать", — сказала Валерия Чекалина.

Лерчек объяснила, что почувствовала рядом с Натаном сильное мужское плечо, однако вскоре поняла, что зря доверилась музыканту. Она отметила, что пересмотрела своё мнение о Натане.

Ранее Ольга Бузова объяснила, что рэпер Натан не мог не знать, что все его действия попадут на камеру.

Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая.



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