Анна Седокова не приехала проводить в последний путь Яниса Тимму

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова не присутствовала на похоронах экс-супруга, баскетболиста Яниса Тиммы.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Яниса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Седокова и Янис Тимма

Анну Седокову так не заметили на траурной церемонии прощания с Янисом Тиммой.

Напрасно журналисты выискивали в толпе звезду. Госпитализированная с нервным срывом знаменитость не приехала хоронить бывшего мужа, который добровольно ушёл из жизни после развода с ней.

Баскетболиста проводили в последний путь родные и друзья. Тело спортсмена ранее перевезли из Москвы в Латвию, чтобы похоронить Тимму на родине.

Прощание с Янисом состоялось в Большом зале Рижского крематория. Белый гроб был открыт и утопал в цветах.

Ранее приятель Яниса Тиммы отметил подозрительную деталь в смерти баскетболиста. Он обратил внимание на то, что родным не выдали телефон спортсмена. Из-за этого друг Яниса предположил, что Тимму довели до самоубийства.

Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.



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