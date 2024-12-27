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Анна Седокова не приехала проводить в последний путь Яниса Тимму

1:00
Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова не присутствовала на похоронах экс-супруга, баскетболиста Яниса Тиммы.

Анна Седокова и Янис Тимма
Фото: instagram.com by личный аккаунт Яниса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Седокова и Янис Тимма

Анну Седокову так не заметили на траурной церемонии прощания с Янисом Тиммой.

Напрасно журналисты выискивали в толпе звезду. Госпитализированная с нервным срывом знаменитость не приехала хоронить бывшего мужа, который добровольно ушёл из жизни после развода с ней. 

Баскетболиста проводили в последний путь родные и друзья. Тело спортсмена ранее перевезли из Москвы в Латвию, чтобы похоронить Тимму на родине.  

Прощание с Янисом состоялось в Большом зале Рижского крематория. Белый гроб был открыт и утопал в цветах.

Ранее приятель Яниса Тиммы отметил подозрительную деталь в смерти баскетболиста. Он обратил внимание на то, что родным не выдали телефон спортсмена. Из-за этого друг Яниса предположил, что Тимму довели до самоубийства.

Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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