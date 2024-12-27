Сергей Лазарев отчитал людей, поедающих чеснок и лук

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев объяснил, почему считает недопустимым есть чеснок и лук.

Фото: https://vk.com/sergeylazarevgroup by ВК-аккаунт Сергея Лазарева is licensed under public doman Певец Сергей Лазарев

Лазарев не придерживается мнения о том, что чеснок и лук могут защитить человека от бактерий и вирусов.

"Поедание чеснока точно избавит вас не от вирусов, а от людей вокруг вас, которые не смогут с вами общаться из-за запаха изо рта и тела", — написал артист в своём Telegram-канале.

Певец подчеркнул, что сам давно отказался от поедания пахучих продуктов, так как знает, что никому не приятно находиться рядом с человеком, от которого разит чесноком.

Лазарев объяснил, что скрупулёзно изучает состав блюд, чтобы в нём не обнаружился чеснок, однако всё же он просчитался, купив в аэропорту сэндвич.

"Был дико голодный, открыл, а там прям как пахнуло чесночной петардой. Короче, остался голодным… и злым, но пахну приятно", — рассказал о своей стойкости певец.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.