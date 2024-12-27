Юрий Лоза отказался слушать и оценивать чужие песни

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил, почему не собирается давать оценку чужому песенному творчеству.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexei Zverev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гитара на синей ткани

Юрий Лоза пожаловался на то, что люди присылают ему свои песни с просьбой прослушать их и высказать своё профессиональное мнение, а иногда и разместить их у себя на страничках в соцсетях.

Автор и исполнитель хита "Плот" не в восторге от таких просьб, так как он не является педагогом.

"А зачем вам знать моё мнение, ведь я ничего не решаю и никак не могу повлиять на продвижение данных творений", — написал певец в своём ВК-аккаунте.

Лоза объяснил, что у каждого человека имеются индивидуальные представления о музыке.

Он посоветовал подписчикам обратиться к его книге "Научу писать хиты". Он отметил, что в данном творении можно почерпнуть грамотную консультацию.

Певец призвал людей писать хиты и покорять вершины шоу-бизнеса, но без его участия.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник и музыкальный критик. Самая известная его песня — «Плот».



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