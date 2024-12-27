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Прохор Шаляпин выразил презрение и жалость к коллегам-неудачникам из Фабрики звёзд

1:09
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин объяснил, что готов уже из жалости финансово помогать своим неуспешным коллегам из "Фабрики звёзд".

Певец Прохор Шаляпин
Фото: https://vk.com/prokhorchaliapin by ВК-аккаунт Прохора Шаляпина is licensed under public doman
Певец Прохор Шаляпин

Широкая душа Прохора Шаляпина переживает о коллегах неудачниках из проекта "Фабрика звёзд-6". Артист задумался на тем, чтобы поддержать провальных фабрикантов материально.

"Своих софабрикантов люблю только из жалости. Просто кошмар какой-то. Скоро буду их поддерживать финансово. Жалко просто", — объяснил певец в шоу на "Новом радио".

Он не хочет иметь с фабрикантами ничего общего. Когда они напоминают ему о совместном проекте он предпочитает делать вид, что не знаком с бедолагами.

"Ребята, я не с вами". Я молодею, а вы кто?" — выразил своё мнение о бывших соратниках Прохор.

Победителем шестого сезона "Фабрики звёзд" стал певец Дмитрий Колдун. Серебро досталось Арсению Бородину, а бронзовым призёром стала певица Зара. Сам Прохор Шаляпин в 2006 году занял лишь четвёртое место.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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