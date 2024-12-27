Суд вынес суровый приговор певцу Эдуарду Шарлоту

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певцу Эдуарду Шарлоту назначили наказание в виде длительного лишения свободы.

Фото: https://www.instagram.com/sharl.ot by Инстаграм Эдуарда Шарлота is licensed under public doman Певец Эдуард Шарлот

Самарский областной суд вынес приговор в отношении певца Эдуарда Шарлота. Ему предстоит провести 5,5 лет в колонии-поселении.

Исполнителя хита "Язык к языку" признали виновным в двух эпизодах. В его действиях увидели реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих.

Эдуарда Шарлота* задержали в аэропорту в 2023 году, когда он прибыл из Армении в Россию.

Находясь в эмиграции, певец публиковал ролики с сжиганием российского паспорта и разрыванием георгиевской ленточки.

Молодой человек на суде в очередной раз раскаялся в своих поступках. Он объяснил, что написал письмо Владимиру Путину с просьбой о помиловании.

Ранее певец Шарлот объявил голодовку в СИЗО.

* включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Уточнения

Законы о богохульстве - оскорбление религиозных чувств, оскорбление чувств верующих, оскорбление верующих, кощунство.



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