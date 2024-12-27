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Ольга Бузова рассказала о своей любви к Олегу Майами

1:22
Шоу-бизнес

Последнее время на фоне выпуска совместного трека и клипа, где Ольга Бузова и Олег Майами очень достоверно показали романтические отношения, в сети их чуть не поженили.

Ольга Бузова
Фото: Канал t.me/byzovahouse by Скриншот канала t.me/byzovahouse, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ольга Бузова

Пара даже целовалась на сцене. Неудивительно, что поклонники заговорили о зародившихся чувствах между ними. Однако в студии "Утро на ТНТ" телеведущая призналась, что её сердце свободно и прокомментировала слухи об отношениях с Майами.

"Возможно, это всё-таки любовь. Любовь друг к другу, как к творческим личностям. Мы давно с ним знакомы, я его очень хорошо знаю, очень горжусь. Я, Олег — личности, которые много раз обжигались. Я вхожу в этот год свободной девушкой. Нет того человека, с которым я могла бы разделить то самое мгновение, когда часы 12 бьют", — поделилась Ольга.

Бузова подчеркнула, что её любовь принадлежит профессии. Теперь её цель — закрепиться в кино, ей очень нравится сфера киноиндустрии. По словам Ольги, режиссёры раскрыли в ней талант и называют хорошей актрисой.

В плотный рабочий график телеведущей на предстоящий год уже включены съёмки в фильмах. Но пока нет человека, ради которого она могла бы отменить или перенести какие-то перелёты.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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