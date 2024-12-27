Прохор Шаляпин рассказал, за чей счёт полетит на Мальдивы

41-летний российский певец Прохор Шаляпин сообщил, что в середине января отправится на Мальдивы. Артист признался, что не может позволить себе такой отдых, но ему в этом помогут спонсоры, которых для него нашла бизнесвумен Лена Ленина.

Фото: Канал t.me/aChaliapin by Скриншот канала t.me/aChaliapin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Прохор Шаляпин

"Потому что сейчас, сами знаете, какой курс доллара. Даже не до шуток. Извините, откуда мы, бедные артисты, несчастные, сами можем…" — посетовал исполнитель.

По словам Шаляпина, сейчас все артисты ездят отдыхать по бартеру, а он тоже очень хочет отдохнуть на пляже.

Недавно музыкант посетил Белгород, который он назвал городом воинской славы и непобедимого духа, и поздравил белгородцев с наступающим Новым годом, пожелав им мирного неба над головой.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец.



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